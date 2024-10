Incidente sulla statale 640: due feriti gravi, è atterrato l'elisoccorso (Di martedì 15 ottobre 2024) Due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, lungo la strada statale 640, in territorio di Racalmuto dove c'è stato un Incidente. Oltre ad un'autoambulanza del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, è appena atterrato - proveniente da Caltanissetta - l'elisoccorso. (IN Agrigentonotizie.it - Incidente sulla statale 640: due feriti gravi, è atterrato l'elisoccorso Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Due, uno dei quali incondizioni, lungo la strada640, in territorio di Racalmuto dove c'è stato un. Oltre ad un'autoambulanza del 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, è appena- proveniente da Caltanissetta - l'. (IN

Incidente a Lecco - auto in contromano allo svincolo della Statale 36 : feriti due giovani - Gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas hanno chiuso lo svincolo per oltre un'ora e mezza per consentire l'intervento di soccorso in sicurezza e per rimuovere poi i veicoli incidentali. Sul posto si sono precipitati i sanitari di Areu con i Volontari del soccorso di Calolziocorte, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che hanno dovuto liberare i due ... (Ilgiorno.it)

Scontro tra più veicoli sulla statale 16 : auto si ribalta - tre feriti nell'incidente - Un grave incidente si è verificato all'alba di oggi, domenica 13 ottobre, sulla statale 16 all'altezza di Torre a Mare. Nello scontro sono rimasti coinvolti più veicoli, tra cui anche un mezzo pesante. In seguito all'impatto, un'auto si è ribaltata. Tre persone, secondo quanto si apprende, sono... (Baritoday.it)

Foggiano - incidente sulla Statale 89 : muore Pietro Murgo - aveva 38 anni - Murgo, alla guida di una Ford Focus, si è schiantato violentemente contro un pilone di cemento, un impatto che non gli ha lasciato scampo. . Alcuni hanno fatto riferimento anche alla perdita di Angelo, fratello di Pietro, morto in passato. “Ora puoi riabbracciarlo”, si legge in uno dei messaggi più toccanti. (Thesocialpost.it)