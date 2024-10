Incidente ferroviario mortale a Moncalieri: una persona travolta da un treno (Di martedì 15 ottobre 2024) Incidente ferroviario mortale questa mattina – martedì 15 ottobre 2024 – a Moncalieri. Intorno alle 8 un uomo all’altezza di piazza Argiroupoli è stata investita da un treno in transito sul binario 2 della ferrovia. Il treno stava arrivando da Trofarello. L’uomo è deceduto sul colpo e non è stato Torinotoday.it - Incidente ferroviario mortale a Moncalieri: una persona travolta da un treno Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)questa mattina – martedì 15 ottobre 2024 – a. Intorno alle 8 un uomo all’altezza di piazza Argiroupoli è stata investita da unin transito sul binario 2 della ferrovia. Ilstava arrivando da Trofarello. L’uomo è deceduto sul colpo e non è stato

