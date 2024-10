Il maltempo è dietro l’angolo: da mercoledì la pioggia torna a minacciare Bergamo (Di martedì 15 ottobre 2024) Condizioni anticicloniche ancora presenti su gran parte della penisola italiana, anche se dal Mediterraneo occidentale si avvicina un primo sistema frontale, che nella giornata di domani porterà deboli piogge un po’ su tutta la nostra regione. Tra giovedì e venerdì è inoltre atteso un nuovo passaggio perturbato, probabilmente più intenso rispetto al primo. In Lombardia le temperature si mantengono in linea o leggermente al di sopra (le minime) rispetto ai valori medi trentennali 1991-2020. “La settimana sarà caratterizzata da un meteo a due velocità, con un inizio dominato dall’anticiclone e una seconda parte segnata dal ritorno del maltempo” spiega meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. Bergamonews.it - Il maltempo è dietro l’angolo: da mercoledì la pioggia torna a minacciare Bergamo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Condizioni anticicloniche ancora presenti su gran parte della penisola italiana, anche se dal Mediterraneo occidentale si avvicina un primo sistema frontale, che nella giornata di domani porterà deboli piogge un po’ su tutta la nostra regione. Tra giovedì e venerdì è inoltre atteso un nuovo passaggio perturbato, probabilmente più intenso rispetto al primo. In Lombardia le temperature si mantengono in linea o leggermente al di sopra (le minime) rispetto ai valori medi trentennali 1991-2020. “La settimana sarà caratterizzata da un meteo a due velocità, con un inizio dominato dall’anticiclone e una seconda parte segnata dal ritorno del” spiega meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Maltempo in Emilia Romagna - non è tutta colpa del clima Dietro il surriscaldamento globale la non curanza dell'uomo " - Segui su affaritaliani. it . La tempesta che ha colpito l'Emilia Romagna, le bombe d'acqua che stanno sempre di più devastando l'Italia, gli allagamenti e i disagi continui legati al maltempo. it, che ha analizzato più vicino il fenomeno degli eventi estremi, una croce ormai per il nostro territorio. (Affaritaliani.it)

Maltempo in Emilia Romagna - non è tutta colpa del clima Dietro il surriscaldamento globale la non curanza dell'uomo - it, che ha analizzato più vicino il fenomeno degli eventi estremi, una croce ormai per il nostro territorio. it ha interpellato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de ilmeteo. Che cosa sta succedendo al clima? Dopo l'emergenza che ha messo in ginocchio le province di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, provocando centinaia di sfollati dopo le evacuazioni, Affaritaliani. (Affaritaliani.it)