Il 17 ottobre dibattito organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 172024, dalle ore 16 presso la Sala ConsiliareCittà Metropolitana di, in piazza Santa Maria La Nova di terrà si discuterà di come resiste la parità di genere nel mondo del lavoro e delle professioni. L’iniziativa è organizzata dalle Commissioni Giovani e Pari Opportunità dell’Ordinedi, coordinate da Vittorio Piccolo e Paola Astuto. Alè abbinata anche una campagna di ascolto avviata in queste settimane presso tutti i professionisti iscritti all’Ordine sulla disparità di genere percepita sul posto di lavoro, i cui risultati saranno presentati al convegno. Ancora troppe disparità di genere resistono nel mondo del lavoro; le cause possono essere strutturali prim’anche che culturali.