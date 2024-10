I visti semplificati dell’Ungheria ai russi preoccupano l’Europa (Di martedì 15 ottobre 2024) Budapest dice che servono per “la necessità urgente di manodopera qualificata”. Ma secondo i vertici europei sono un’occasione per lo spionaggio di Mosca nel continente. Il video. Leggi Internazionale.it - I visti semplificati dell’Ungheria ai russi preoccupano l’Europa Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Budapest dice che servono per “la necessità urgente di manodopera qualificata”. Ma secondo i vertici europei sono un’occasione per lo spionaggio di Mosca nel continente. Il video. Leggi

