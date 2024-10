“Ho bevuto 6 drink e 2 bottiglie di vodka, poi ho ucciso Manuel Mastrapasqua”: la confessione di Daniele Rezza (Di martedì 15 ottobre 2024) L'interrogatorio di Daniele Rezza, 19 anni, dopo l'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano). "Quando la mattina seguente ho saputo che era morto un ragazzo ho pensato: Forse sono stato io. Non è stato un granché, sentivo un vuoto" Fanpage.it - “Ho bevuto 6 drink e 2 bottiglie di vodka, poi ho ucciso Manuel Mastrapasqua”: la confessione di Daniele Rezza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'interrogatorio di, 19 anni, dopo l'omicidio diMastrapasqua a Rozzano (Milano). "Quando la mattina seguente ho saputo che era morto un ragazzo ho pensato: Forse sono stato io. Non è stato un granché, sentivo un vuoto"

