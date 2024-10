Grande Fratello, in arrivo nella Casa un ex di Shaila Gatta? Il rumor (Di martedì 15 ottobre 2024) nella notte è arrivato il primo bacio dell’edizione 2024 del Grande Fratello tra Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, e il pallavolista Javier Martinez. Dopo settimane di dubbi, indecisioni e un lungo tira e molla, Shaila ha finalmente ceduto alla passione, ammettendo di aver ritrovato un interesse autentico nei confronti di Javier. Durante l’ottava puntata del reality, condotto da Alfonso Signorini, Shaila e Javier hanno parlato apertamente del loro feeling. Nonostante i momenti di incertezza, la scintilla tra i due si è accesa definitivamente, lasciando poco spazio ai dubbi. Dopo aver chiuso ogni possibile legame con Lorenzo Spolverato, che si è detto deluso dal comportamento di Shaila, la ballerina napoletana ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Martinez. Isaechia.it - Grande Fratello, in arrivo nella Casa un ex di Shaila Gatta? Il rumor Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)notte è arrivato il primo bacio dell’edizione 2024 deltra, ex velina di Striscia La Notizia, e il pallavolista Javier Martinez. Dopo settimane di dubbi, indecisioni e un lungo tira e molla,ha finalmente ceduto alla passione, ammettendo di aver ritrovato un interesse autentico nei confronti di Javier. Durante l’ottava puntata del reality, condotto da Alfonso Signorini,e Javier hanno parlato apertamente del loro feeling. Nonostante i momenti di incertezza, la scintilla tra i due si è accesa definitivamente, lasciando poco spazio ai dubbi. Dopo aver chiuso ogni possibile legame con Lorenzo Spolverato, che si è detto deluso dal comportamento di, la ballerina napoletana ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Martinez.

