Grande Fratello 25 caos nella casa e brutte notizie per Alfonso Signorini | due inquilini pronti ad andarsene

nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha confessato di non sopportare più metà dei concorrenti, in particolare dopo la lite con Iago Garcia. "Io me ne voglio andare. Si voglio andare a casa, fare altre esperienze. Sono arrivato," ha dichiarato Lorenzo, manifestando il suo desiderio di uscire dal gioco. Anche Jessica Morlacchi ha espresso la volontà di abbandonare, spiegando di sentirsi annoiata dalla permanenza nella casa. Le confessioni dei due concorrenti hanno sollevato dubbi sul loro futuro all'interno del reality. Grande Fratello 25: la lite tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia Uno dei motivi che ha spinto Lorenzo Spolverato a voler lasciare la casa del Grande Fratello è stata una lite accesa con Iago Garcia. Lorenzo ha ammesso di non sopportare più la metà dei suoi compagni di avventura, dichiarando: "Io me ne voglio andare posso pensare che andrà solo in peggio".

Mister Movie | Grande Fratello - concorrenti vogliono abbandonare la Casa - Anche Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha ammesso di provare una profonda noia e di non vedere l’ora di poter tornare alla sua vita. In molti hanno paragonato questa edizione del Grande Fratello alla settima edizione del GF Vip, caratterizzata da un alto tasso di squalifiche. La noia regna sovrana nella Casa, e gli inquilini non nascondono il loro disagio. (Mistermovie.it)

Grande Fratello - Shaila riceverà una visita in Casa? Ecco chi potrebbe entrare come concorrente - . Sempre che si trovi una quadra economica, a sostituire i soldini che prende a Catania. Inoltre l’ex gieffino Biagio D’Anelli continua affermando: “Voci di corridoio sono arrivate quasi certe che pare ci sia una trattativa per un suo eventuale ingresso. Mi è stato detto. Una visita in Casa potrebbe stravolgere ogni rapporto tra Shaila-Lorenzo-Javier? La bella e dolce concorrente del reality ... (361magazine.com)

Grande Fratello - in arrivo nella Casa un ex di Shaila Gatta? Il rumor - L’ex gieffino Biagio D’Anelli su Tik Tok ha lanciato uno scoop: un ex di Shaila potrebbe entrare nella casa, ed ha mostrato anche la foto: Attenzione Attenzione! Potrebbe varcare la porta rossa Salvatore Monaco, Sasà, la persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Shaila, lei più e più volte ha descritto lui come il suo uomo ideale. (Isaechia.it)