Fisco, Int a Leo e Ruffini: "Occorre proroga al 30 novembre per concordato preventivo biennale" (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha inviato una nota al vice ministro all'Economia e alle Finanze, Maurizio Leo e al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, richiedendo la proroga della scadenza dell'adesione al concordato preventivo biennale, alla luce delle novità normative e dei tempi ristretti, nonché per le difficoltà

Fisco - Ruffini : “Entrate sotto organico di 8mila unità nonostante le assunzioni. Servizi e recupero di evasione richiedono personale” - Ma rimane una zona grigia che evidentemente non è inserita nelle banche dati”. Per questo gli accertamenti induttivi – riferimento al redditometro la cui versione aggiornata è al momento congelata per decisione di Giorgia Meloni – non hanno “l’obiettivo di infierire sul contribuente, ma di chiedere conto di qualcosa che non torna”. (Ilfattoquotidiano.it)