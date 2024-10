Figline Valdarno: La piscina comunale diventa esclusiva per donne musulmane (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La piscina comunale di Figline Valdarno, situata nella provincia di Firenze, ha introdotto un’iniziativa unica che mira a rendere il nuoto accessibile a un gruppo specifico di donne: quelle di fede musulmana. Questo corso, della durata di un’ora a settimana, è riservato esclusivamente alle partecipanti musulmane e guidato da istruttrici donne. Il progetto, ideato dalla Uisp Firenze, si propone di rispondere alle esigenze delle donne musulmane che, a causa delle loro pratiche religiose, avevano difficoltà ad accedere a corsi di nuoto. Dettagli del corso esclusivo Il corso di nuoto si svolgerà ogni martedì dalle 8:30 alle 9:30 e sarà aperto solo alle donne musulmane, affinché possano partecipare in un ambiente che rispetti le loro convinzioni culturali e religiose. Gaeta.it - Figline Valdarno: La piscina comunale diventa esclusiva per donne musulmane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, situata nella provincia di Firenze, ha introdotto un’iniziativa unica che mira a rendere il nuoto accessibile a un gruppo specifico di: quelle di fede musulmana. Questo corso, della durata di un’ora a settimana, è riservatomente alle partecipantie guidato da istruttrici. Il progetto, ideato dalla Uisp Firenze, si propone di rispondere alle esigenze delleche, a causa delle loro pratiche religiose, avevano difficoltà ad accedere a corsi di nuoto. Dettagli del corso esclusivo Il corso di nuoto si svolgerà ogni martedì dalle 8:30 alle 9:30 e sarà aperto solo alle, affinché possano partecipare in un ambiente che rispetti le loro convinzioni culturali e religiose.

Figline Valdarno : corsi di nuoto per sole donne islamiche. La Lega : “Una follia” - . È l'ennesimo caso di discriminazione, per così dire 'al contrario': la piscina comunale per alcune ore del giorno sarà dedicata esclusivamente alle donne musulmane" L'articolo Figline Valdarno: corsi di nuoto per sole donne islamiche. ''Follia a Figline e Incisa Valdarno - scrive Barabotti - i corsi di nuoto per sole donne islamiche. (Firenzepost.it)

Figline Valdarno - corsi di nuoto aperti soltanto a donne musulmane - Potranno dunque vestirsi come in ogni corso di nuoto: con costume se in acqua, in pantaloncini se rimangono a bordo vasca. FIGLINE VALDARNO (Firenze) La piscina comunale di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, per un’ora a settimana sarà totalmente dedicata alle donne musulmane: allo speciale e nuovo corso, potranno partecipare solo loro insieme a istruttrici rigorosamente di genere ... (Quotidiano.net)

