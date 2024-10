"Fenomeno-Nunzia": in studio con lei... il colpaccio su Rai 1 (Di martedì 15 ottobre 2024) A RaiUno, ormai, le “notti da leone” (anzi da leonessa) hanno un nome e un cognome: Nunzia De Girolamo da quattro stagioni alla conduzione di Ciao Maschio che ieri, nella quinta puntata della quinta stagione, ha registrato il 19,7% di share, con punte del 22% segnando il primo record: quello di trasmissione più vista nella seconda serata del sabato. Un contest vincente sin dall'inizio, quello della De Girolamo, partito nell'inverno di tre anni fa, nel quale i protagonisti sono gli uomini vip. Sabato sera ad aprirsi di fronte a Nunzia, unica “matriarca” del programma, sono stati Massimo Ghini, Gabriele Corsi e Marco Columbro, che hanno approfondito il tema del desiderio, inframezzando il confronto a tema con confidenze spesso anche intime che Nunzia sa mettere a frutto nello scrigno di una trasmissione che va forte anche sui social. Liberoquotidiano.it - "Fenomeno-Nunzia": in studio con lei... il colpaccio su Rai 1 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A RaiUno, ormai, le “notti da leone” (anzi da leonessa) hanno un nome e un cognome:De Girolamo da quattro stagioni alla conduzione di Ciao Maschio che ieri, nella quinta puntata della quinta stagione, ha registrato il 19,7% di share, con punte del 22% segnando il primo record: quello di trasmissione più vista nella seconda serata del sabato. Un contest vincente sin dall'inizio, quello della De Girolamo, partito nell'inverno di tre anni fa, nel quale i protagonisti sono gli uomini vip. Sabato sera ad aprirsi di fronte a, unica “matriarca” del programma, sono stati Massimo Ghini, Gabriele Corsi e Marco Columbro, che hanno approfondito il tema del desiderio, inframezzando il confronto a tema con confidenze spesso anche intime chesa mettere a frutto nello scrigno di una trasmissione che va forte anche sui social.

