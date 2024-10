Ex Ilva, arriva Jindal. E intanto si ridefinisce l'Aia (Di martedì 15 ottobre 2024) Potrebbero essere gli emissari di Jindal, gruppo indiano in corsa per Acciaierie d?Italia, a tornare per primi negli stabilimenti ex Ilva per una seconda visita dopo quella fatta prima Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, arriva Jindal. E intanto si ridefinisce l'Aia Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Potrebbero essere gli emissari di, gruppo indiano in corsa per Acciaierie d?Italia, a tornare per primi negli stabilimenti exper una seconda visita dopo quella fatta prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Ilva, le carte in tavola. Il bando di vendita di Acciaierie d’Italia, offerte vincolanti entro il 30 novembre - I commissari pronti a inviare ai gruppi interessati l’invito alla data room dove valutare i conti di Acciaierie d’Italia prima di presentare l’offerta ... (ilsecoloxix.it)

Piombino, nuova incognita: al via la vendita di Magona - La società impiega 500 addetti diretti e circa 200 nell’indotto e la proprietà inglese Liberty Steel è intenzionata a cederla ... (ilsole24ore.com)

Ministro Urso a Genova per la casa del Made in Italy: al centro ex Ilva e Piaggio Aero - Questo lunedì 7 ottobre la visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy: tra i temi di discussione il futuro delle due realtà industriali liguri che aspettano di capire quale sarà il loro fut ... (primocanale.it)