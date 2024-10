Euroleague, il tiro del pari non entra e la Virtus cade in casa con lo Zalgiris (Di martedì 15 ottobre 2024) La Virtus Segafredo Bologna si arrende per 68-71 in volata contro lo Zalgiris Kaunas nel Round 3 di Eurolega, restando a secco di vittorie in classifica. I bianconeri, che hanno fallito le opportunità principali con Cordinier e Belinelli di portare il match al supplementare, hanno avuto Clyburn Bolognatoday.it - Euroleague, il tiro del pari non entra e la Virtus cade in casa con lo Zalgiris Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LaSegafredo Bologna si arrende per 68-71 in volata contro loKaunas nel Round 3 di Eurolega, restando a secco di vittorie in classifica. I bianconeri, che hanno fallito le opportunità principali con Cordinier e Belinelli di portare il match al supplementare, hanno avuto Clyburn

Basket : la Virtus Bologna spreca le chance di overtime e perde con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega - Nuovo miniparziale Mitchell-Giedraitis e Zalgiris che scappa di nuovo, chiude il quarto Lekavicius con la tripla del 47-57 a 10? dal termine. Non bastano i 16 punti di Will Clyburn all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno; per gli ospiti fondamentali i 15 di Dovydas Giedraitis e la grande capacità di avere qualcosa un po’ da tutti. (Oasport.it)

Basket - Eurolega 2024/2025 : la Virtus Bologna lotta - ma non basta. Lo Zalgiris vince 68-71 - All’Unipol Arena arriva purtroppo un’altra sconfitta per gli uomini di coach Luca Banchi, ancora a secco di successi in questo inizio della competizione europea. Tensione altissima negli ultimi minuti, con la Virtus che esaurisce quasi subito il bonus e coach Banchi che riceve un fallo tecnico che fa discutere. (Sportface.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71 - Eurolega basket in DIRETTA : emiliani battuti nel finale - 2’02” Fallo di Morgan, Virtus in bonus, bruttia scelta. Si estende il parziale che dura ormai da oltre tre minuti. 5’14” Timeout Zalgiris. 20:00 Buonasera a tutti, tra circa mezz’ora inizierà l’incontro di Eurolega tra Virtus e Zalgiris! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per la terza giornata di Eurolega 2024 tra Virtus Segafredo Bologna e Zalgiris ... (Oasport.it)