Energia Lanzetta Enel | Oggi ci sono 15 mln piccoli produttori

Energia, Lanzetta (Enel): “Oggi ci sono 1,5 mln piccoli produttori” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è il Paese "che più di tutti si è dotato di sistemi di autoproduzione" elettrica, come i pannelli solari. Oggi si contano 1,500,000 piccoli produttori e se ne aggiungono circa 1000 al giorno. Così Nicola Lanzetta, direttore di Enel per l'Italia, dal palco di Comolake. La sfida, spiega il dirigente, è rendere Energia, Lanzetta (Enel): “Oggi ci sono 1,5 mln piccoli produttori” L'Identità. Lidentita.it - Energia, Lanzetta (Enel): “Oggi ci sono 1,5 mln piccoli produttori” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia è il Paese "che più di tutti si è dotato di sistemi di autoproduzione" elettrica, come i pannelli solari.si contano 1,500,000e se ne aggiungono circa 1000 al giorno. Così Nicola, direttore diper l'Italia, dal palco di Comolake. La sfida, spiega il dirigente, è rendere): “ci1,5 mln” L'Identità.

Energia - Lanzetta (Enel) : "Oggi ci sono 1 - 5 mln piccoli produttori"

