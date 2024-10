Elettra Lamborghini, fan preoccupati per l’uragano: come sta la cantante (Di martedì 15 ottobre 2024) Elettra Lamborghini fa preoccupare il suo pubblico per essere rimasta a Miami nonostante lo stato d’emergenza dichiarato in tutta la Florida per il passaggio dell’uragano Milton. La furia dell’evento meteorologico mette a dura prova anche la stessa cantante. Sembrerebbe che Elettra Lamborghini abbia preferito non spostarsi da Miami, nonostante lo stato di allerta. L’artista, infatti, è pronta al passaggio dell’uragano direttamente dalla sua residenza. Ci ha tenuto però a tranquillizzare tutti quei fan che si stavano preoccupando per lei in questi ultimi giorni, facendo anche un po’ di ironia sulla situazione. Elettra Lamborghini: fan preoccupati, foto Ansa – VelvetGossipDa qualche anno Elettra Lamborghini si è trasferita in pianta stabile a Miami, dove vive insieme a suo marito. I due stanno insieme ormai da sei anni e da quattro sono sposati. Velvetgossip.it - Elettra Lamborghini, fan preoccupati per l’uragano: come sta la cantante Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di martedì 15 ottobre 2024)fa preoccupare il suo pubblico per essere rimasta a Miami nonostante lo stato d’emergenza dichiarato in tutta la Florida per il passaggio delMilton. La furia dell’evento meteorologico mette a dura prova anche la stessa. Sembrerebbe cheabbia preferito non spostarsi da Miami, nonostante lo stato di allerta. L’artista, infatti, è pronta al passaggio deldirettamente dalla sua residenza. Ci ha tenuto però a tranquillizzare tutti quei fan che si stavano preoccupando per lei in questi ultimi giorni, facendo anche un po’ di ironia sulla situazione.: fan, foto Ansa – VelvetGossipDa qualche annosi è trasferita in pianta stabile a Miami, dove vive insieme a suo marito. I due stanno insieme ormai da sei anni e da quattro sono sposati.

