Ecco tutti i vincitori di Sedicicorto (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è chiusa domenica la 21ª edizione di Sedicicorto film festival con le premiazioni dei corti più amati nelle diverse categorie. Per la sezione Cortinloco (film provenienti dall’Emilia- Romagna), la giuria composta da Guido Zauli (giornalista e scrittore), Francesco Grieco (storico selezionatore di Sedicicorto), Luca Pacillo (giornalista), ha premiato ‘Ronde nocturne’ di Valentina Casadei. A ‘Chello ncuollo’ di Olga Torrico è andata invece una menzione speciale. La giuria di Cortitalia, composta da Nicole Bianchi (giornalista e autrice), Carlo Griseri (giornalista di Cinemaitaliano.info) e Elena Ciofalo (responsabile progetti del Centro Nazionale del Corto), ha assegnato il premio al miglior corto italiano a ‘Il burattino e la balena’ di Roberto Catani. Menzione speciale a ‘Aeolus’ di Niccolò Donatini. Ilrestodelcarlino.it - Ecco tutti i vincitori di Sedicicorto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è chiusa domenica la 21ª edizione difilm festival con le premiazioni dei corti più amati nelle diverse categorie. Per la sezione Cortinloco (film provenienti dall’Emilia- Romagna), la giuria composta da Guido Zauli (giornalista e scrittore), Francesco Grieco (storico selezionatore di), Luca Pacillo (giornalista), ha premiato ‘Ronde nocturne’ di Valentina Casadei. A ‘Chello ncuollo’ di Olga Torrico è andata invece una menzione speciale. La giuria di Cortitalia, composta da Nicole Bianchi (giornalista e autrice), Carlo Griseri (giornalista di Cinemaitaliano.info) e Elena Ciofalo (responsabile progetti del Centro Nazionale del Corto), ha assegnato il premio al miglior corto italiano a ‘Il burattino e la balena’ di Roberto Catani. Menzione speciale a ‘Aeolus’ di Niccolò Donatini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cala il sipario sul Sedicicorto Forlì International Film Festival : "Il burattino e la balena" di Roberto Catani è il miglior corto italiano - Si è chiusa domenica la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, la dieci giorni forlivese dedicata al mondo del cortometraggio che ha registrato un grande successo con tantissime presenze e numerosi appuntamenti sold out. Accanto alle proiezioni e agli incontri, grande. . (Forlitoday.it)

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024 : al via il 4 ottobre - il programma - Tutto pronto per la XXI edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, manifestazione dedicata al cortometraggio che comprende otto seziono competitive. Prenderà il via venerdì 4 ottobre e proseguirà fino al 13 ottobre Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024, vetrina unica dedicata al meglio della produzione cinematografica internazionale. (Movieplayer.it)

Tutto pronto per la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival - . . Un appuntamento imperdibile nel cuore di Forlì rivolto a registi, appassionati e professionisti del settore provenienti da. Per tutti gli amanti del cinema breve, ritorna a partire da venerdì 4 ottobre Sedicicorto Forlì International Film Festival, la cui 21a edizione si terrà fino al 13 ottobre. (Forlitoday.it)