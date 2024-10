È morto Antonio Skarmeta, l’autore di ‘Il postino di Neruda’ aveva 83 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo scrittore cileno Antonio Skármeta, autore di "Il postino di Neruda" (Garzanti) che ha ispirato i film "Il postino" (1994) diretto da Michael Radford ed interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta, è morto all'età di 83 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Santiago del Cile, istituzione L'articolo È morto Antonio Skarmeta, l’autore di ‘Il postino di Neruda’ aveva 83 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lo scrittore cilenoSkármeta, autore di "Ildi Neruda" (Garzanti) che ha ispirato i film "Il" (1994) diretto da Michael Radford ed interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta, èall'età di 83. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Santiago del Cile, istituzione L'articolo Èdi ‘Ildi83proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

È morto a 83 anni il poeta cileno Antonio Skarmeta : autore de Il postino di Neruda - Per i racconti, le novelle e il teatro – si legge nel messaggio – Per l’impegno politico, per lo ‘Show dei libri’ che ha ampliato le frontiere della letteratura. Leggi anche: Muore soffocata nel letto contenitore, qualche anno prima aveva perso il fratello per un tragico incidente: una famiglia distrutta “Grazie maestro per la vita vissuta. (Thesocialpost.it)

È morto lo scrittore cileno Antonio Skármeta - autore de Il Postino di Neruda - Il suo esordio letterario avvenne nel 1966 con la raccolta di racconti El Entusiasmo, ma la sua vera affermazione arrivò con opere successive, che gli garantirono un posto di rilievo nella letteratura latinoamericana. Dal colpo di stato in Cile al ritorno in patria Dopo aver conseguito una laurea in Filosofia presso l’Università del Cile, Skármeta proseguì i suoi studi negli Stati Uniti, dove ... (Lettera43.it)