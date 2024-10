Daniel Maldini diventa uomo mercato: nel suo futuro può esserci anche il Napoli secondo i 'bookies' (Di martedì 15 ottobre 2024) Daniel Maldini, 23 anni appena compiuti, è sicuramente uno dei calciatori italiani del momento. Le sue prestazioni nell'anno solare 2024 con la maglia del Monza stanno ben impressionando, tanto da avergli regalato l'esordio in nazionale maggiore nel match di Nations League contro Israele.Il Napolitoday.it - Daniel Maldini diventa uomo mercato: nel suo futuro può esserci anche il Napoli secondo i 'bookies' Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 23 anni appena compiuti, è sicuramente uno dei calciatori italiani del momento. Le sue prestazioni nell'anno solare 2024 con la maglia del Monza stanno ben impressionando, tanto da avergli regalato l'esordio in nazionale maggiore nel match di Nations League contro Israele.Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La dinastia Maldini si completa : Daniel esordisce con l'Italia e mette la sua firma su un altro record - Nella sfida di Nations League contro l'Israele, che ha visto l'Italia prevalere per 4-1, il figlio d’arte ha fatto il suo debutto subentrando al 73esimo minuto. . La leggenda della dinastia Maldini si è arricchita di un nuovo capitolo, colorandosi di blu con l’esordio di Daniel Maldini in Nazionale. (Milanotoday.it)

Ex Milan - Daniel Maldini : “Un sogno che si avvera. La coincidenza con papà …” - Daniel Maldini, ex calciatore del Milan in forza al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esordio con la Nazionale dell'Italia. (Pianetamilan.it)

Vaciago : “La favola dei Maldini. Cesare - Paolo e Daniel : dal 1960 al 2024” - Altra grande serata per la storica famiglia Maldini. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha condiviso le sue riflessioni sui Maldini. (Pianetamilan.it)