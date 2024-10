Quotidiano.net - Concordato preventivo, arriva l'alert delle Entrate per chi non aderisce

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Rush finale per ilBiennale, uno strumento che riguarda una platea potenziale di 2,7 milioni di partite Iva soggette a pagelle fiscali e ai professionisti che le assistono. La scadenza, per potervi aderire, è fissata al 31 ottobre 2024. Entro questa data i diretti interessati devono firmare il patto con l’Agenzia, grazie al quale sarà possibile determinare anticipatamente i redditi e le imposte che dovranno essere versate per il biennio 2024-2025. In caso contrario, i soggetti potrebbero essere sottoposti a controlli. L'operazione, che alcuni stimano sui 2 miliardi, è politicamente strategica. Serve per avere fondi e ridurre l'aliquota l'aliquota intermedia dell'Irpef dal 35 al 33%. E, poichè le risorse servono ora, il governo ha già fatto sapere che non ci saranno rinvii.