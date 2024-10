Abruzzo24ore.tv - Colto sul fatto: tenta di lanciare un chilo di droga dalla finestra!

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Un 27enne di origini straniere arrestato dai carabinieri di Paganica durante una perquisizione che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti. Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nell’Aquilano, grazie all'operazione condotta dai carabinieri della Stazione di Paganica. Nella serata di ieri, un 27enne di origini straniere, nato e cresciuto in Italia, è stato arrestato dopo essere statosulmentreva di liberarsi di una grande quantità di. Il giovane, già agli arresti domiciliari per una precedente condanna legata a reati contro la persona, aveva ottenuto un permesso speciale per assentarsi dall’abitazione per motivi di lavoro. Proprio durante una delle sue uscite lavorative, i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione presso la sua abitazione.