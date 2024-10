Choc in treno: si tocca i genitali davanti a una ragazza (Di martedì 15 ottobre 2024) Choc in treno. Un uomo si è slacciato i pantaloni e ha iniziato a toccarsi i genitali, davanti a una ragazza. Una scena avvenuta su un convoglio della linea Fiumicino-Orte. Una giovane molestata sul vagone. Con il video di quanto accaduto, filmato dalla stessa vittima, finito sulla pagina di Romatoday.it - Choc in treno: si tocca i genitali davanti a una ragazza Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)in. Un uomo si è slacciato i pantaloni e ha iniziato arsi ia una. Una scena avvenuta su un convoglio della linea Fiumicino-Orte. Una giovane molestata sul vagone. Con il video di quanto accaduto, filmato dalla stessa vittima, finito sulla pagina di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Choc a Padova - 12enne investita da un treno merci : è in fin di vita - La piccola si trovava sui binari quando è stata investita dal treno. Il macchinista ha tentato di frenare, ma la situazione è apparsa subito critica. (Ilgiornale.it)

"Io devo salire" : la drammatica colluttazione tra l'immigrato e il capotreno - video choc | Guarda - Ripubblicato da Matteo Salvini sui suoi profili social, con tanto di condanna pubblica del ministro dei Trasporti che scrive: "Le aggressioni indegne che deve subire chi lavora sui treni in Italia, roba da matti. Al capotreno aggredito e ai suoi colleghi va tutta la nostra vicinanza. Nel frattempo questo immigrato si sfoga con altri due ufficiali di Trenord presenti, ma non articola bene il ... (Liberoquotidiano.it)

Da Bari a Milano per i test d’ingresso al Politecnico : massacrato di botte e rapinato appena sceso dal treno. Nonostante lo choc ha sostenuto la prova - Nonostante lo choc ha sostenuto la prova sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un brutale episodio di violenza si è consumato a Milano lo scorso 5 settembre, ai danni di un giovane studente giunto in città per sostenere il test di ingresso al Politecnico. L'articolo Da Bari a Milano per i test d’ingresso al Politecnico: massacrato di botte e rapinato appena sceso dal treno. (Orizzontescuola.it)