Chi presenterà gli Oscar 2025? Tutti i candidati (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziata la ricerca del nuovo presentatore dei premi Oscar, la cui cerimonia si terrà il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles. Dopo l'addio di Jimmy Kimmel, che ha condotto le ultime edizioni nel 2023 e nel 2024, secondo le prime indiscrezioni l'Academy potrebbe puntare sulle celebrità del cinema. Deadline ha riportato che Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarebbero in lizza per guidare, in coppia, la 97esima edizione, condividendo di nuovo la scena come nel film Deadpool & Wolverine. Fra i papabili anche Dwayne "The Rock" Johnson, il cui nome si presenta ogni anno, ma anche Will Farrell e Amy Poehler. Si vocifera anche di una possibile rotazione fra gli host, come avvenne nel 2022, rimasto nella memoria per lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock in diretta mondiale. Jimmy Kimmel sul palco degli Oscar 2024 (Getty Images).

