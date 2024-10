Ilrestodelcarlino.it - Castello di Ribano rinasce con Cantine Spalletti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le storichee ildidel XII secolo sulle prime colline di Savignano sul Rubicone, simboli di eccellenza vitivinicola e culturale in Emilia Romagna, stanno iniziando una fase di rilancio grazie all’importante intervento delle famiglie Guidi e Baldacci. Dicono Roberto Guidi e Rodolfo Baldacci, i nuovi titolari: "Per la produzione la nostra visione è riportare leal centro della produzione vinicola regionale e nazionale. Lo faremo mantenendo l’essenza storica e qualitativa dei vini e contemporaneamente espandendo la nostra offerta con una gamma premium che attirerà appassionati e intenditori. I nostri principi includono l’agricoltura biologica, il rispetto delle vigne, la cura per i dettagli, la sostenibilità ambientale, l’etica e il rispetto del lavoro di squadra.