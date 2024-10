Caso Sangiuliano, appello ai colleghi: ora fermiamoci (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuiamo ad assistere a un pubblico linciaggio che non ha precedenti. Un cinismo che fa quasi ribrezzo. Ci sono momenti in cui anche la libera stampa deve fermarsi Ilgiornale.it - Caso Sangiuliano, appello ai colleghi: ora fermiamoci Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuiamo ad assistere a un pubblico linciaggio che non ha precedenti. Un cinismo che fa quasi ribrezzo. Ci sono momenti in cui anche la libera stampa deve fermarsi

Ministero della Cultura - carabinieri acquisiscono documenti per il caso. Boccia-Sangiuliano - Ieri il neoministro Alessandro Giuli (nella foto) ha ufficializzato, in mezzo alle polemiche scatenate dall’Associazioni Pro Vita, la nomina dell’avvocato Francesco Spano nel ruolo di capo di gabinetto. . Sempre “caldo“ il fronte del ministero della Cultura. La nomina di Spano – comunicata dal ministero della Cultura in una nota – fa seguito alla revoca a Francesco Gilioli, da parte di Giuli, ... (Quotidiano.net)

