Cantiere di piazza del Comune, Floris: "Soprintendenza indaga su antico cimitero" (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina la Soprintendenza ha fatto visita al Cantiere di piazza del Comune. Un momento importante per le future tempistiche dei lavori che rischiano uno stop prolungato. Gli operai stanno sostituendo la pavimentazione in sampietrini mettendo al loro posto dei lastroni in peperino, progetto Viterbotoday.it - Cantiere di piazza del Comune, Floris: "Soprintendenza indaga su antico cimitero" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina laha fatto visita aldidel. Un momento importante per le future tempistiche dei lavori che rischiano uno stop prolungato. Gli operai stanno sostituendo la pavimentazione in sampietrini mettendo al loro posto dei lastroni in peperino, progetto

Area Cambiaghi. Visita al cantiere : "Piazza pronta per fine mese" - Verrà inoltre rifatta parte dell’impianto elettrico, con l’installazione di nuove videocamere, per migliorarne le condizioni di sicurezza e conferirle una piena vivibilità . "I lavori stanno proseguendo bene – chiarisce –, solo gli interventi al parcheggio interrato, in particolare sui giunti, hanno dato qualche intoppo, ma ora tutto sta procedendo senza problemi". (Ilgiorno.it)

Riaperto il cantiere di piazza del Comune : traffico deviato sui lastroni giĂ posizionati - Il cantiere, avviato nella scorsa primavera, aveva visto il posizionamento dei primi lastroni in peperino per sostituire i tradizionali sampietrini, ma i lavori si. . . Dopo una pausa di un mese, sono ripresi questa mattina, 7 ottobre, i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza del Comune. (Viterbotoday.it)

Il cantiere per la nuova stazione : «Un anno e mezzo di disagi : basta». Il nuovo piazzale pronto a Natale - Un disagio che va avanti dal 27 marzo del 2023: la stazione ferroviaria è divenuta un enorme cantiere a causa dei lavori di riqualificazione del piazzale, prima di questa data adibito a... (Quotidianodipuglia.it)