Call of Duty: Black Ops 6, quanto pesa su PS5 e quando inizia il pre-load? Ecco tutte le informazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) quando mancano pochi giorni al lancio di Call of Duty: Black Ops 6, sono state rivelate le dimensioni del gioco su PS5, riconfermando inoltre la data in cui sarà disponibile il pre-load del titolo. Il gioco completo pesa 56.010 GB sulla nuova console Sony. Dopo aver rivelato le dimensioni del nuovo ed atteso capitolo di Black Ops su PS4, il noto account X PlayStation Game Size ha svelato anche quanto spazio sarà richiesto ai giocatori in possesso di una PlayStation 5 per poter giocare al nuovo ed atteso titolo targato Activision. Il nostro ha quindi rivelato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà contraddistinto da ben tre pacchetti, due dedicati interamente alla campagna ed uno al multiplayer, consentendo in questo modo agli utenti di poter ottimizzare lo spazio sull'SSD della propria PS5 in base alle proprie preferenze.

Call of Duty : Black Ops 6 - quanto pesa su PS4 e quando inizia il pre-load su PS5 e PlayStation 4? Grazie all'account X di cui sopra, che ricordiamo essere specializzato nel riportare con grande precisione tutte le informazioni riguardanti i giochi che vengono caricati sui server del PlayStation Store, abbiamo scoperto che il nuovo ed attesissimo capitolo di Black Ops è contraddistinto da un peso di 39,5 GB su PlayStation 4: Campaign Pack 1: 11,5 GB Campaign Pack 2: 15,9