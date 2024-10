Bronzetti-Lamens in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Osaka 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Luciase la vedrà contro Suzannel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. Entrambe hanno risolto in due set i loro rispettivi match di esordio. La romagnola ha domato in due set l’ostica spagnola Cristina Bucsa mentre la qualificata olandese non ha lasciato scampo alla bulgara Viktoriya Tomova. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, è classificata oltre le prime cento migliori tenniste del mondo e appare assolutamente alla portata dell’azzurra, che vuole onorare al meglio gli ultimi appuntamenti della stagione e cercare di avvicinare la top cinquanta.