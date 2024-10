Brasile, essenza dalle mille sfumature (Di martedì 15 ottobre 2024) Se esiste per l’Africa, si dovrebbe chiedere anche per il Brasile: parliamo di quel “mal” che è una rivelazione, una panacea dolce amara, quella inconfondibile sensazione di nostalgia, mancanza e malinconia che solo un luogo magico può lasciarti una volta che te ne allontani. Questo Paese lascia il segno, e lo fa in mille modi, quel che resta la chiamano “saudade” ed è fatta di ricordi meravigliosi. Il Brasile è un tuffo nella natura selvaggia ed incontaminata: la Foresta Amazzonica, il polmone verde del mondo vasto 6,5 milioni di km², le potenti Cascate di Iguazú al confine con l’Argentina e il Paraguay, uno spettacolo unico e potente, la bellezza di innumerevoli paesaggi, territori che ospitano una strabiliante biodiversità, dalle specie vegetali a quelle animali. Ilfattoquotidiano.it - Brasile, essenza dalle mille sfumature Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se esiste per l’Africa, si dovrebbe chiedere anche per il: parliamo di quel “mal” che è una rivelazione, una panacea dolce amara, quella inconfondibile sensazione di nostalgia, mancanza e malinconia che solo un luogo magico può lasciarti una volta che te ne allontani. Questo Paese lascia il segno, e lo fa inmodi, quel che resta la chiamano “saudade” ed è fatta di ricordi meravigliosi. Ilè un tuffo nella natura selvaggia ed incontaminata: la Foresta Amazzonica, il polmone verde del mondo vasto 6,5 milioni di km², le potenti Cascate di Iguazú al confine con l’Argentina e il Paraguay, uno spettacolo unico e potente, la bellezza di innumerevoli paesaggi, territori che ospitano una strabiliante biodiversità,specie vegetali a quelle animali.

