Ballando con le Stelle, tensione dietro le quinte? Un ballerino è furioso, poi si scusa: ecco chi è e cosa è successo (Di martedì 15 ottobre 2024) Ballando con le Stelle regala sempre grandi emozioni al pubblico da casa, soprattutto a quella parte di telespettatori interessati al dramma: dietro le quinte del programma è successo qualcosa di inaspettato Pasquale La Rocca, da tempo uno dei volti di Ballando con le Stelle, è stato ospite de La Vita in Diretta insieme a Nina Zilli, con la quale fa coppia nella trasmissione. Il ballerino e la cantante hanno parlato della loro esperienza all’interno del programma di Milly Carlucci e lui ha avuto modo di spiegare cosa sia successo di recente. Nel corso dell’ultima puntata di Ballando, Pasquale e Nina non sono stati perfetti nella loro esibizione a causa di qualche problema fisico di lei. Bianca Guaccero, anche lei nella competizione, è risultata invece molto preparata e ha raccolto i complimenti di tutti i presenti. Donnapop.it - Ballando con le Stelle, tensione dietro le quinte? Un ballerino è furioso, poi si scusa: ecco chi è e cosa è successo Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 15 ottobre 2024)con leregala sempre grandi emozioni al pubblico da casa, soprattutto a quella parte di telespettatori interessati al dramma:ledel programma èqualdi inaspettato Pasquale La Rocca, da tempo uno dei volti dicon le, è stato ospite de La Vita in Diretta insieme a Nina Zilli, con la quale fa coppia nella trasmissione. Ile la cantante hanno parlato della loro esperienza all’interno del programma di Milly Carlucci e lui ha avuto modo di spiegaresiadi recente. Nel corso dell’ultima puntata di, Pasquale e Nina non sono stati perfetti nella loro esibizione a causa di qualche problema fisico di lei. Bianca Guaccero, anche lei nella competizione, è risultata invece molto preparata e ha raccolto i complimenti di tutti i presenti.

