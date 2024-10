Atp Almaty 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 16 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Il programma e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Almaty 2024 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 16 ottobre. Proseguono i primi turni sul cemento indoor in Kazakistan, ma vanno in scena anche alcuni incontri di secondo turno. Spiccano gli esordio di Alejandro Tabilo, seconda forza del seeding, e Tomas Machac, reduce dalla prestigiosa semifinale a Shanghai. Grande curiosità anche per il classe 2007 Engel, opposto all’argentino Cerundolo. IL programma COMPLETO CENTER COURT dalle 08:00 – (WC) Engel vs (4) Cerundolo a seguire – (WC) Skatov vs (5) Machac a seguire – Marterer vs (2) Tabilo non prima delle 16:00 – (6) Zhang o (Q) Karatsev vs Shevchenko o (Q) Kukushkin COURT 1 dalle 08:00 – Duckworth vs Vukic a seguire – Coric vs Diallo Atp Almaty 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 16 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile l’didell’Atp 250 diper quanto riguarda la giornata di16. Proseguono i primi turni sul cemento indoor in Kazakistan, ma vanno in scena anche alcuni incontri di secondo turno. Spiccano gli esordio di Alejandro Tabilo, seconda forza del seeding, e Tomas Machac, reduce dalla prestigiosa semifinale a Shanghai. Grande curiosità anche per il classe 2007 Engel, opposto all’argentino Cerundolo. ILCOMPLETO CENTER COURT dalle 08:00 – (WC) Engel vs (4) Cerundolo a seguire – (WC) Skatov vs (5) Machac a seguire – Marterer vs (2) Tabilo non prima delle 16:00 – (6) Zhang o (Q) Karatsev vs Shevchenko o (Q) Kukushkin COURT 1 dalle 08:00 – Duckworth vs Vukic a seguire – Coric vs Diallo Atpdi16SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ATP Almaty 2024 : Fabio Fognini sconfitto da Otto Virtanen al primo turno - Conseguenza ne è una seconda perdita della battuta, stavolta a 15, che si rivela fatale per l’esito del parziale, chiuso senza difficoltà dal finlandese sul 6-3. Il taggiasco è costretto ai vantaggi tanto sul 2-2 quanto, soprattutto, sul 5-5, momento nel quale si ritrova a dover salvare una palla break. (Oasport.it)

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 6-7(4) - primo turno Atp Almaty 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 4-3 SECONDO SET – Nessun break finora in questo set. 50 – Giocatori in campo per il riscaldamento. Si entra nella fase calda del set. 3-2 SECONDO SET – Tutto facile per Virtanen. 2-4 PRIMO SET – Già 4 ace per Virtanen, avanti nel punteggio. 9. Purtroppo non è facile visto che Virtanen tira molto forte e cerca di chiudere in fretta. (Sportface.it)

Atp Almaty 2024 - Fognini eliminato al primo turno : avanza Virtanen in due set - Fognini saluta dunque il Kazakistan, mentre Virtanen approda agli ottavi di finale, dove troverà il russo Karen Khachanov, terza forza del tabellone e che ha pertanto potuto usufruire di un bye all’esordio. Nel sesto gioco arriva dunque il break che decide il set e, nonostante un ultimo tentativo del ligure di riaprirlo (0-30 nel momento in cui Virtanen serve per chiudere), il servizio del 23enne ... (Sportface.it)