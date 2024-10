Ancora qualche ora con le temperature miti poi cambia tutto (Di martedì 15 ottobre 2024) Dall’Atlantico una saccatura si sta lentamente avvicinando al Mediterraneo centrale e all’Italia, rallentata nel suo avanzamento verso est da un anticiclone di blocco presente sull’Europa centro-orientale. Il tempo sulla nostra regione è destinato a peggiorare parzialmente, con un incremento Frosinonetoday.it - Ancora qualche ora con le temperature miti poi cambia tutto Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dall’Atlantico una saccatura si sta lentamente avvicinando al Mediterraneo centrale e all’Italia, rallentata nel suo avanzamento verso est da un anticiclone di blocco presente sull’Europa centro-orientale. Il tempo sulla nostra regione è destinato a peggiorare parzialmente, con un incremento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora qualche giorno di sole sull’Italia - da mercoledì torna il maltempo : le previsioni della settimana - La fase anticiclonica, tuttavia, non è destinata a durare. A parte qualche pioggia al Nord, da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre sono previsti sole e temperature in aumento sul resto d'Italia. Continua a leggere . La tendenza meteo mostra che a partire da giovedì 17 e fino a domenica 20 ottobre sono attese ben quattro perturbazioni che potrebbero interessare in nostro Paese. (Fanpage.it)

I profumi da uomo per l'autunno 2024 si dividono tra scie ancora estive e composizioni più intense e cocoon. Ecco qualche novità - Non a caso, nel 2023, le fragranze hanno rappresentato la terza famiglia di prodotto in quanto a performance in tema di consumi nel mercato cosmetico. Il bello dei profumi marini per l’autunno è, però, che a differenza di quelli estivi, risultano persistenti perché arricchiti con sentori di pelle, legni e resine. (Iodonna.it)

Barry Callebaut - la fabbrica di cioccolato potrebbe rimanere aperta ancora qualche mese - Potrebbe slittare di qualche mese la chiusura della fabbrica di cioccolato di Intra. L'azienda, dal 1999 di proprietà della Barry Callebaut, si occupa della produzione di semilavorati di cacao che fornisce ad altre aziende del settore. A settembre aveva annunciato, a sorpresa, che avrebbe... (Novaratoday.it)