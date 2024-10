Al via domani edizione 2024 Human&Green Retail Forum (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Costruire la nuova stagione dell'etica e della sostenibilità nel largo consumo: sarà il tema dell'edizione 2024 dello Human&Green Retail Forum - in calendario domani 16 ottobre, al Palazzo Reale di Milano - in cui si parlerà della forte spinta al cambiamento alimentata dalla mutata sensibilità del mercato rispetto al greenwashing e dalle nuove norme europee. E in questo contesto - spiegano gli organizzatori in una nota - "il green sembra arrivato ad una svolta: da un generico facciamo tutti qualcosa di green stiamo andando verso una integrazione dei criteri scientifici nella comunicazione ambientale per stabilire cosa è green e cosa non lo è. Una rivoluzione che è destinata ad affermarsi e a cambiare le regole del gioco, a ridefinire il linguaggio e a dare nuove e concrete opportunità". Liberoquotidiano.it - Al via domani edizione 2024 Human&Green Retail Forum Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Costruire la nuova stagione dell'etica e della sostenibilità nel largo consumo: sarà il tema dell'dello Human&Green- in calendario16 ottobre, al Palazzo Reale di Milano - in cui si parlerà della forte spinta al cambiamento alimentata dalla mutata sensibilità del mercato rispetto al greenwashing e dalle nuove norme europee. E in questo contesto - spiegano gli organizzatori in una nota - "il green sembra arrivato ad una svolta: da un generico facciamo tutti qualcosa di green stiamo andando verso una integrazione dei criteri scientifici nella comunicazione ambientale per stabilire cosa è green e cosa non lo è. Una rivoluzione che è destinata ad affermarsi e a cambiare le regole del gioco, a ridefinire il linguaggio e a dare nuove e concrete opportunità".

Al via domani edizione 2024 Human&Green Retail Forum - In linea con lo spirito collaborativo del forum, sono state elaborate - spiegano gli organizzatori - due proposte progettuali per tradurre il nostro impegno in azioni concrete. A seguire, Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, approfondirà le criticità della transizione sostenibile e le possibili soluzioni che le nuove norme e l'azione coordinata dei retailer possono mettere in campo. (Liberoquotidiano.it)

