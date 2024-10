Viola divieto avvicinamento dell’ex compagna, arrestato 31enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa Violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna, l’uomo arrestato ieri nel Salernitano, a Pagani, dai carabinieri della locale tenenza. Si tratta di un 31enne residente a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) accusato di aver Violato gli obblighi prescritti dalla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna per essersi presentato nella sua abitazione. Il soggetto era indagato per maltrattamenti nei riguardi dell’ex compagna. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in atteso del rito per direttissima. L'articolo Viola divieto avvicinamento dell’ex compagna, arrestato 31enne proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Viola divieto avvicinamento dell’ex compagna, arrestato 31enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHato ildinei confronti, l’uomoieri nel Salernitano, a Pagani, dai carabinieri della locale tenenza. Si tratta di unresidente a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) accusato di averto gli obblighi prescritti dalla misura deldiai luoghi abitualmente frequentati dalla donna per essersi presentato nella sua abitazione. Il soggetto era indagato per maltrattamenti nei riguardi. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in atteso del rito per direttissima. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

