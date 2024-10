Viene morsa da un criceto, poi la tragedia: muore davanti al pronto soccorso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viene morsa da un criceto, poi la tragedia: muore davanti al pronto soccorso. La comunità di Vila-Real, in Spagna, è ancora in choc per quanto accaduto ad una donna di 38 anni poco fuori al pronto soccorso della città. La donna, madre di due figli adolescenti, era stata morsa da un criceto domestico ed è collassata prima di riuscire a raggiungere la struttura ospedaliera. Sul caso è stata avviata un’indagine. Cosa sappiamo finora. () Leggi anche: Mamma di 39 anni trovata morta dalla figlia di 19: cosa le è successo Leggi anche: tragedia sui binari, uomo travolto e ucciso dal treno: tutto bloccato Spagna, donna morsa da un criceto muore qualche tempo dopo La notizia, diffusa dapprima dal quotidiano locale “Mediterraneo”, è stata riportata da “Il Messaggero”. La vicenda è accaduta nella cittadina di Vila-Real, nella comunità Valenciana (Spagna). Tvzap.it - Viene morsa da un criceto, poi la tragedia: muore davanti al pronto soccorso Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)da un, poi laal. La comunità di Vila-Real, in Spagna, è ancora in choc per quanto accaduto ad una donna di 38 anni poco fuori aldella città. La donna, madre di due figli adolescenti, era statada undomestico ed è collassata prima di riuscire a raggiungere la struttura ospedaliera. Sul caso è stata avviata un’indagine. Cosa sappiamo finora. () Leggi anche: Mamma di 39 anni trovata morta dalla figlia di 19: cosa le è successo Leggi anche:sui binari, uomo travolto e ucciso dal treno: tutto bloccato Spagna, donnada unqualche tempo dopo La notizia, diffusa dapprima dal quotidiano locale “Mediterraneo”, è stata riportata da “Il Messaggero”. La vicenda è accaduta nella cittadina di Vila-Real, nella comunità Valenciana (Spagna).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infermiera si rifiuta di dare il metadone a una paziente - presa a pugni al pronto soccorso - Violenza in ospedale anche a Sanremo E pensare che un episodio simile si è verificato qualche ora prima a Sanremo, dove un 31enne è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni per avere aggredito due operatori sanitari al pronto soccorso dell’ospedale Borea. Stavolta succede al Pronto soccorso dell’ospedale di Agordo, nel Bellunese, dove un’infermiera è stata aggredita da una ... (Thesocialpost.it)

Si rifiuta di dare il metadone a una paziente - infermiera presa a pugni al pronto soccorso di Agordo - Un'infermiera del Pronto soccorso dell'ospedale di Agordo, nel Bellunese, è stata aggredita da una paziente mentre era in servizio. La professionista sanitaria è stata colpita con un pugno ed è caduta a terra dopo essersi rifiutata di consegnarle del metadone. Continua a leggere . Nella notte un'altra aggressione si è consumata a Sanremo, dove un 31enne è stato arrestato. (Fanpage.it)

Sanità in codice rosso : perché il pronto soccorso è diventato un ring? - Le aggressioni, ovviamente, non vanno mai giustificate, ma le misure del governo, come l’inasprimento delle pene per gli aggressori, non risolvono il problema alla radice. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia nelle Commissioni Bilancio a Lavoro a Montecitorio, nel corso del Cnpr forum “Sanità in codice rosso: perché il pronto soccorso è diventato un ring?”, ... (Impresaitaliana.net)