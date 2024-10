Un drone Hezbollah buca le difese Idf. Ecco come l’Ababil-T ha beffato l’Iron Dome (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - L'Idf è stato colto di sorpresa: un drone di Hezbollah Domenica sera è passato inosservato ai radar e ai sistemi anti aerei e si è schiantato contro una base delle Idf vicino a Binyamina, uccidendo 4 sergenti di 19 anni della Brigata Golani e ferendo almeno 67 militari (Forse è morto anche il comandante della base Herzi Halev, ma mancano conferme). Ma come ha fatto un singolo Uav a beffare le super tecnologiche contromisure di Tel Aviv, come l'Iron Dome (Frutto della tecnologia Usa)? Uno sciame di droni Hezbollah ha rivendicato l'attacco effettuato con "uno squadrone di droni d'attacco" contro la base situata a 30 chilometri a sud della città principale di Haifa. Secondo la rivendicazione del gruppo sciita l'attacco è stato una risposta ai raid israeliani di giovedì nel centro di Beirut. Ed è proprio in questa rivendicazione che si trova parte della risposta. Quotidiano.net - Un drone Hezbollah buca le difese Idf. Ecco come l’Ababil-T ha beffato l’Iron Dome Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - L'Idf è stato colto di sorpresa: undinica sera è passato inosservato ai radar e ai sistemi anti aerei e si è schiantato contro una base delle Idf vicino a Binyamina, uccidendo 4 sergenti di 19 anni della Brigata Golani e ferendo almeno 67 militari (Forse è morto anche il comandante della base Herzi Halev, ma mancano conferme). Maha fatto un singolo Uav a beffare le super tecnologiche contromisure di Tel Aviv,l'Iron(Frutto della tecnologia Usa)? Uno sciame di droniha rivendicato l'attacco effettuato con "uno squadi droni d'attacco" contro la base situata a 30 chilometri a sud della città principale di Haifa. Secondo la rivendicazione del gruppo sciita l'attacco è stato una risposta ai raid israeliani di giovedì nel centro di Beirut. Ed è proprio in questa rivendicazione che si trova parte della risposta.

Le caratteristiche del drone Mirsad-1 - usato da Hezbollah per colpire la base israeliana di Binyamina - Si ritiene che il drone utilizzato in questo attacco sia il Mirsad-1, un aeromobile a pilotaggio remoto che Hezbollah ha nel suo arsenale da oltre due decenni, proveniente da progetti iraniani. Il drone Mirsad-1 è basato sul modello iraniano Mohajer-2 Hezbollah ha utilizzato il Mirsad-1 per ricognizioni e attacchi dal 2002, spesso per penetrare nello spazio aereo israeliano. (Lettera43.it)

Il volo a bassa quota e i 370 chilometri all'ora : così il drone di Hezbollah ha "bucato" lo scudo israeliano - Il gruppo libanese ha affermato di aver centrato il bersaglio con uno sciame di droni e di aver così dimostrato di essere in grado di colpire Israele. (Ilgiornale.it)

Le caratteristiche di Mirsad-1 - il drone usato da Hezbollah per colpire la base di Binyamina - Anche se Hezbollah afferma di aver costruito il drone in proprio, in realtà il velivolo è basato sul modello iraniano Mohajer-2, con lievi modifiche adattate alle operazioni del gruppo libanese. Un Mirsad-1 aveva oltrepassato le difese israeliane già a inizio 2024 Nell’attacco di Binyamina, Hezbollah ha lanciato più droni sotto la copertura di una raffica di razzi: una tattica volta a sopraffare ... (Lettera43.it)