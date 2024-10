Cityrumors.it - Uccide entrambi i genitori e poi li tiene nascosti in casa per 4 anni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È stata condannata all’ergastolo la donna che ha violentemente uccisoe nascosto peri loro cadaveri È arrivata la tanto attesa condanna per Virginia McCullough. Donna inglese di 36, colpevole di aver uccisonel 2019 e averliper quattro. I crimini si consumarononell’Essex, più precisamente nel villaggio di Great Baddow dove abitava la coppia insieme alla figlia. È qui che, come confessato da lei stessa in tribunale, la McCullough ha avvelenato per giorni le bevande del padre John di 70, portandolo alla morte il 12 giugno, per poi fare togliere la vita con ancor più violenza e cattiveria alla madre Lois di 71il giorno dopo. Condannata all’ergastolo dopo aver ucciso ie aver nascosto i cadaveri (Screenshot YouTube) – Cityrumors.