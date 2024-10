Tabellone Atp Almaty 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 250 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione sul cemento del Kazakistan. C’è un italiano direttamente al via nel main draw e si tratta del redivivo Fabio Fognini, mentre per quanto riguarda le principali teste di serie, tutte col bye, abbiamo numero 1 del seeding Frances Tiafoe, numero 2 Alejandro Tabilo, numero 3 Karen Khachanov e numero 4 Francisco Cerundolo. Di seguito ecco ilcompleto del torneo di. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1) Tiafoe bye Daniel vs Q Duckworth vs Vukic Safiullin vs (8) Mannarino (3) Khachanov bye Virtanen vs Fognini Q vs (WC) Zhukayev (WC) Skatov vs (5) Machac (6) Zhang vs Q Shevchenko vs Q (WC) Engel b. Wong 7-5 6-4 (4) Cerundolo bye (7) Maroszan vs Coric O’Connell vs Diallo Marterer b.