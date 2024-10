Calcioweb.eu - Stefano Tacconi confessa: “il calcio di oggi una noia mortale e Cassano e Balotelli… “

(Di lunedì 14 ottobre 2024), ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha rilasciato dichiarazioni forti e senza filtri in un’intervista a Repubblica. Dopo aver affrontato due anni difficili a causa di un aneurisma, coma e tre operazioni,ha parlato del suo stato di salute e delle sue opinioni sulmoderno.non ha risparmiato critiche aldi: “È di una. Sono tornato allo stadio per Juve-Napoli: una palla. Noi portieri eravamo dei pazzi, adesso sono tutti a modino e giocano con i piedi. Io appena avevo la palla la tiravo più lontano che potevo.” Ha espresso il suo disappunto per la mancanza di emozioni e spettacolo nelcontemporaneo, affermando che: “Se avessi allenatoe Balotelli li avrei presi a calci in culo non so fino a dove. Da dirigente, a quelli comeavrei detto di fumare e bere meno.