Spaccia droga in piazza Salotto e prova a fuggire all'arrivo della polizia, nei guai un 18enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato a Pescara dalla polizia nel pomeriggio di domenica 13 ottobre.Il 18enne è gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti della squadra volante, alle ore 18, nel corso di un mirato servizio in centro, svolto anche in ragione di Ilpescara.it - Spaccia droga in piazza Salotto e prova a fuggire all'arrivo della polizia, nei guai un 18enne Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato a Pescara dallanel pomeriggio di domenica 13 ottobre.Ilè gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agentisquadra volante, alle ore 18, nel corso di un mirato servizio in centro, svolto anche in ragione di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Respinto dalla polizia di frontiera un cittadino albanese all'aeroporto : si era spacciato per turista ma in realtà cercava lavoro - Sabato 12 ottobre gli agenti della polizia di frontiera dell'aeroporto di Pescara, diretti dal vicequestore Dino Petitti, hanno respinto alla frontiera un cittadino albanese, atterrato con il volo delle 13.35 proveniente da Tirana. Al momento dei controlli di frontiera lo straniero, incensurato... (Ilpescara.it)

Spaccia eroina in strada - ma la cessione viene 'intercettata' dalla polizia : arrestato sanseverese - L'attività è stata messa a segno dagli agenti della squadra mobile di Campobasso, che hanno sorpreso. . . . Spaccio di eroina in strada, ma la cessione viene intercettata dalla polizia che arresta in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di San Severo "in trasferta" a Campobasso. (Foggiatoday.it)

Spacciava droga a domicilio nascosta in in vasetti alimentari. Arrestato 45enne dalla polizia - In alcuni casi, così come rilevato dalle attività di investigazione, l’indagato arrivava a utilizzare ogni tipo di accortezza proprio al fine di prevenire i controlli delle forze dell’ordine. Un giro particolarmente attivo nel periodo estivo dato il moltiplicarsi della popolazione durante il periodo delle vacanze. (Lanazione.it)