Sigaretta accesa in auto scoppia l’incendio Giovane in prognosi riservata

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo la piccola finita in Ospedale per un incidente domestico, una sempliceha provocato un altro ferimento nel Salento. Undi 20 anni di Nardò, infatti, è rimasto gravemente ustionato dopo aver innescato un’esplosione all’interno della sua Fiat Panda alimentata a metano. L’incidente è avvenuto attorno alle 22 di ieri sera, domenica 13 ottobre, esattamente in via Pietro Giannone. Il, inconsapevole di una perdita di gas metano all’interno dell’abitacolo della sua, ha acceso unautilizzando un accendino e provocando una grave deflagrazione.provoca esplosione, ustionato il conducente Sebbene l’esplosione sia stata di basso potenziale, ha comunque causato ustioni al volto del 20enne ed al suo cuoio capelluto, oltre a danneggiare l’interno dell’