Si incendia un camion vicino ad un’ azienda in piazzale Sraffa: paura a Cesena (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cesena, 14 ottobre 2024 - Questa mattina intorno alle 11.20 i vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti per domare un incendio che si era sviluppato su un camion adibito al trasporto di scarti della lavorazione di poliuretano. Il mezzo, quando è divampato il rogo, si trovava nei pressi di un’azienda, in piazzale Piero Sraffa. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e il tempestivo intervento del 115 ha evitato che la situazione potesse degenerare: il rogo è in effetti stato circoscritto causando danni limitati soltanto al camion, mentre il materiale limitrofo è stato salvato. I soccorritori hanno infatti utilizzato due mandate di schiuma, risolvendo in breve tempo la situazione di emergenza. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato che, congiuntamente ai tecnici, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Ilrestodelcarlino.it - Si incendia un camion vicino ad un’ azienda in piazzale Sraffa: paura a Cesena Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Questa mattina intorno alle 11.20 i vigili del fuoco disono intervenuti per domare un incendio che si era sviluppato su unadibito al trasporto di scarti della lavorazione di poliuretano. Il mezzo, quando è divampato il rogo, si trovava nei pressi di un’, inPiero. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e il tempestivo intervento del 115 ha evitato che la situazione potesse degenerare: il rogo è in effetti stato circoscritto causando danni limitati soltanto al, mentre il materiale limitrofo è stato salvato. I soccorritori hanno infatti utilizzato due mandate di schiuma, risolvendo in breve tempo la situazione di emergenza. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato che, congiuntamente ai tecnici, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paga 700 euro per assicurare il camion - ma la polizza non arriva : la truffa da Latina a Cesena - Ancora una truffa via web, questa volta scoperta a Longiano, in provincia di Cesena. La vittima è un 50enne residente a Cervia che, dovendo rinnovare la polizza assicurativa per il suo autocarro ha cercato su internet un'offerta vantaggiosa ed è entrato così in contatto con un sedicente agente... (Latinatoday.it)