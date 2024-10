Ilgiorno.it - Senza difesa. Varese scappa poi crolla

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) BASKET SERIE A Terza sconfitta consecutiva per la Openjobmetis, battuta 106-100 sul campo della Il T Quotidiano Arena di Trento. Nonostante un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio 58-50, la squadra di coach Mandole (nella foto) si è spenta nella ripresa, subendo un pesante parziale di 29-14 nel terzo quarto, che ha segnato il crollo definitivo. Ancora una volta, i biancorossi hanno pagato la scarsa tenuta difensiva e la superiorità a rimbalzo degli avversari, che hanno dominato sotto canestro con un netto 46-34. Non è bastata l’eccellente prestazione di Jaylen Hands, autore di 34 punti e 7 assist, per evitare il terzo ko di fila. Nico Mannion, con 16 punti, è tornato in campo nonostante un lieve problema alla caviglia nel secondo quarto e nel finale ha mancato il libero della speranza spendendo poi fallo prima della rimessa.