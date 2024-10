Liberoquotidiano.it - "Se dicessi il contrario sarei un bugiardo": Amadeus crolla? Lo sfogo, con ci ce l'ha

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Gli ascolti sul Nove non sono ancora alti? Non sono un pifferaio magico, non funziona così. Il Nove è un canale ambizioso e sta cercando di diventare generalista. Perché questo accada ci vuole tempo. Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza". A dirlo è, nel corso di una diretta su Rtl102.5, parlando degli ascolti del suo nuovo programma sul Nove, 'Chissà chi è'. "Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali, questo non è scontato. Piano piano arriva, ma ci vuole del tempo, e io questo lo sapevo. Ho detto in conferenza stampa che partiamo dal tre: ogni punto di share in più equivale a 5 o 6 punti in più rispetto a un canale generalista", spiega il conduttore.rivela di non essere esente dall'amarezza sulle critiche: "Le critiche?seche non ci soffro per niente.