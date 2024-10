Scritte pro Palestina davanti a Palazzo D'Aronco (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banisrael #nopatrocinio". La scritta realizzata con vernice rossa e nera è apparsa questa mattina in via Nicolò Lionello proprio davanti a Palazzo D'Aronco, sede del Comune di Udine. Una scritta analoga ma in vernice rossa è stata trovata anche Udinetoday.it - Scritte pro Palestina davanti a Palazzo D'Aronco Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banisrael #nopatrocinio". La scritta realizzata con vernice rossa e nera è apparsa questa mattina in via Nicolò Lionello proprioD', sede del Comune di Udine. Una scritta analoga ma in vernice rossa è stata trovata anche

Girone B. Ospitaletto-Palazzolo. Pari davanti a Balotelli - Luca Di Falco . In campo anche Ceravolo per il Palazzolo e Ciciretti per l’Ospitaletto, grandi firme pronte a mettere la propria classe al servizio della relativa causa per una gara intensa e agonisticamente avvincente. SERIE D, GIRONE B, OTTAVA GIORNATA: Arconatese-Club Milano 0-0, Breno-Folgore Caratese 1-0, Casatese Merate-Vigasio 2-0, Chievo-Desenzano 0-0, Fanfulla-Castellanzese 1-1, ... (Sport.quotidiano.net)

Sit in di Pettinari e dei residenti del palazzo "Riviera 1" davanti al Comune di Montesilvano : "Vogliamo risposte sul rientro a casa" - Nuova protesta dei residenti e commercianti del palazzo "Riviera 1" in via Leopardi a Montesilvano, sgomberato dal 2021 per presunte criticità statiche. Nella mattinata del 12 ottobre il consigliere comunale di Pescara e presidente del movimento "Pettinari per l'Abruzzo" Domenico Pettinari... (Ilpescara.it)

Lapide in memoria dei caduti davanti al palazzo del Comune - "L’Amministrazione comunale – è scritto in una nota del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli – ha deciso di realizzarla per donare ulteriore e giusta memoria alle donne, agli uomini e ai bambini che hanno perso le vita in un conflitto così atroce e doloroso. 30 verrà celebrata una messa in ricordo della 264 vittime. (Ilrestodelcarlino.it)