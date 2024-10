Lapresse.it - Roma, prosegue la contestazione della Curva Sud: con l’Inter fuori 15?

(Di lunedì 14 ottobre 2024)latifoseriacontro la presidenza Friedkin. Anche per la sfida interna contro, dopo quella casalinga con l’Udinese, si va verso lavuota per i primi 15?. Lo riferisce l’avvocato Lorenzo Contucci che riceve e pubblica sul proprio canale Instagram un comunicatoSud. “In occasione di-Inter laSud resterà– per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanzapartita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare lasotto tutti i profili, vista la loro non conoscenzarealtàna,storia dell’A.S.