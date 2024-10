Renault svela il design della Renault 4 E-Tech (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con la 4 E-Tech Renault vuole rispolverare il concetto di "blue-jeans delle auto". Un’elettrica dunque che sta bene con tutto, dalle strade accidentate a quelle cittadine, dalle famiglie al guidatore singolo. Dday.it - Renault svela il design della Renault 4 E-Tech Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con la 4 E-vuole rispolverare il concetto di "blue-jeans delle auto". Un’elettrica dunque che sta bene con tutto, dalle strade accidentate a quelle cittadine, dalle famiglie al guidatore singolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Faccia a faccia con la nuova Renault 4 E-Tech Electric - Renault 4 E-Tech Electric, già preannunciata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022 con la showcar 4EVER Trophy, attinge infatti al Dna del modello originale reinventandosi come un’auto compatta e versatile dei nostri giorni. (Ilgiornale.it)

Renault R4 E-tech Electric - la rinascita a batteria al Salone dell’auto di Parigi – FOTO - Il volume parte da 420 litri con i sedili posteriori in posizione verticale (35 sono quelli del vano sotto al pianale) e supera i 1. Compatta, ma comoda (ci si possono persino trasportare una tavola da surf o un albero di Natale), è pensata per 5 occupanti (che semmai incontrano qualche problema nell’infilare i piedi sotto il sedile davanti), che anche dietro hanno aria in testa, malgrado ... (Ilfattoquotidiano.it)

Renault Twingo E-Tech Electric Prototype - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia? . (Webmagazine24.it)