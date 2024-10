Renato Zero in tour: doppia data a Mantova e poi dritto verso sud (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppio appuntamento per Renato Zero a Mantova: il 16 e il 17 ottobre il cantautore porta i suoi “concerti evento” di ‘Autoritratto’ al Pala Unical. Dopo aver festeggiato il compleanno sul palco dell’Unipol Forum di Assago e dopo aver riempito le date di Torino, Livorno e Bologna, ora Renato Zero torna in Lombardia. “Indimenticabili l’entusiasmo e la partecipazione totale che il pubblico Mantovano mi riserva ad ogni occasione: ci scambiamo sempre emozioni, siamo un gruppo saldo e affiatato. Dire che ogni volta è la prima volta può sembrare retorico, un luogo comune, ma la verità è che affacciarmi sulla scena è sempre come un nuovo battesimo: il giorno che io non provassi più queste emozioni, non avessi più questo fremito, probabilmente sarebbe il momento giusto per prendersi una lunga pausa. Ilgiorno.it - Renato Zero in tour: doppia data a Mantova e poi dritto verso sud Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppio appuntamento per: il 16 e il 17 ottobre il cantautore porta i suoi “concerti evento” di ‘Autoritratto’ al Pala Unical. Dopo aver festeggiato il compleanno sul palco dell’Unipol Forum di Assago e dopo aver riempito le date di Torino, Livorno e Bologna, oratorna in Lombardia. “Indimenticabili l’entusiasmo e la partecipazione totale che il pubblicono mi riserva ad ogni occasione: ci scambiamo sempre emozioni, siamo un gruppo saldo e affiatato. Dire che ogni volta è la prima volta può sembrare retorico, un luogo comune, ma la verità è che affacciarmi sulla scena è sempre come un nuovo battesimo: il giorno che io non provassi più queste emozioni, non avessi più questo fremito, probabilmente sarebbe il momento giusto per prendersi una lunga pausa.

