Prima pagina Corriere dello Sport: "L'Italia gioca in un bunker"
La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 14 ottobre 2024.

Spalletti lancia Vicario - titolare in Italia-Israele : pilastro del Tottenham - la verità sull'Inter e il ritorno in Serie A
I 20 milioni di euro più bonus spesi 15 mesi fa sono pochi rispetto al valore del portiere, che si sta confermando al punto di scendere in campo con la Nazionale. Vicario è seguito con attenzione da diversi scout dei club italiani. RITORNO – Le ottime prestazione e un percorso in crescendo hanno confermato finora che la scommessa del Tottenham di puntare su Vicario si è rivelata vincente.

Pulisic e McKennie lasciano il ritiro degli Stati Uniti : tornano con Milan e Juventus
A volte dobbiamo proteggerlo, è arrivato un po' stanco. POCHETTINO SU PULISIC – Nei giorni scorsi, Mauricio Pochettino aveva espresso la sua preoccupazione sul minutaggio di Pulisic: "Nel Milan sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. IL COMUNICATO – "Dopo aver giocato un numero importante di minuti nell'ultimo mese con la nazionale ...

Baggio : "Guardiola? Era allenatore in campo - trofei meritati. Mazzone aveva paura dei cani : quando portai il mio…"
Era già allenatore da giocatore. Tutto quello che ha fatto lo merita. Sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno che ha giocato con noi". Dava sempre qualcosa in più per farli migliorare. Risposero che era il mio e lui: "Facciamolo giocare, diamogli un biscottino". GUARDIOLA – "Sappiamo che è un grandissimo allenatore.