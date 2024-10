Più sicurezza sulle strade. Lissone, trecento controlli tra alcoltest e patenti ritirate (Di lunedì 14 ottobre 2024) Più di 300 persone e quasi altrettanti veicoli controllati, con molti alcol test effettuati, una trentina di violazioni al codice della strada sanzionate, 2 guidatori beccati al volante dopo aver bevuto più del consentito, 2 patenti ritirate e un mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Sono i risultati ottenuti a Lissone dall’operazione interforze Smart, condotta nell’ultimo mese in città. "Grazie all’iniziativa, promossa dall’assessorato alla sicurezza della Regione e che ha visto il coinvolgimento di tutte le polizie locali regionali coordinate con le diverse forze di polizia - spiegano dall’Amministrazione -, sono stati controllati a Lissone 291 veicoli e 325 persone in 5 giornate di intervento, con un focus particolare sui conducenti, sottoposti a test alcolimetrici. Ilgiorno.it - Più sicurezza sulle strade. Lissone, trecento controlli tra alcoltest e patenti ritirate Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Più di 300 persone e quasi altrettanti veicoli controllati, con molti alcol test effettuati, una trentina di violazioni al codice della strada sanzionate, 2 guidatori beccati al volante dopo aver bevuto più del consentito, 2e un mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Sono i risultati ottenuti adall’operazione interforze Smart, condotta nell’ultimo mese in città. "Grazie all’iniziativa, promossa dall’assessorato alladella Regione e che ha visto il coinvolgimento di tutte le polizie locali regionali coordinate con le diverse forze di polizia - spiegano dall’Amministrazione -, sono stati controllati a291 veicoli e 325 persone in 5 giornate di intervento, con un focus particolare sui conducenti, sottoposti a test alcolimetrici.

