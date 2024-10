Quotidiano.net - Pichetto, l'allineamento delle accise va fatto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il disfra ledi benzina e diesel "fa parte del lungo elenco di sussidi ambientalmente dannosi (Sad, n.d.r.) e deve essere pareggiato, sennò siamo in infrazione europea. Su questo vedremo di riuscire a trovare una soluzione, perché comunque costa al bilancio dello Stato. Vale qualche miliardo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a 24 Mattino su Radio 24. "Ci sono anche altri sussidi ambientalmente dannosi che secondo me sono assolutamente da togliere" ha detto ancora il ministro, citando "l'Iva (che si applica sui prodotti energetici. ndr) della prima casa per la differenza fra l'aliquota del 4% e l'aliquota ordinaria del 22%" e "l'accisa agricola". Per"tutto ciò che è Iva al 4% e riguarda il fossile è dannoso"..